Are doar 13 ani și și-a salvat mama de la moarte în mod uimitor

Un detaliu despre care nu prea s-a vorbit in public pana acum este ca la moartea Madalinei Manole, in sangele ei s-a gasit o substanta extrem de puternica – fenobarbitalul, scrie wowbiz.ro. Mihaela Brooks, expert in criminalistica stabilit in Canada, aduce la lumina un detaliu ignorat de anchetatori, dar si de opinia publica, in legatura […]