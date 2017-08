Șeful Procuraturii Anticorupție către Ghimpu: Nu există dosare la comandă, sunt încercări de a denigra ancheta din partea inculpaților care nu au probe ca să-și demonstreze nevinovăția

15:36

Solicitat telefonic de reporterii Today.MD, liderul PPDA, Andrei Năstase, cu un tupeu ce nu face față unui politician ce susține că optează pentru „libertatea presei”, după ce a aflat de cine este telefonat a trântit receptorul în nas, fără a auzi întrebarea, iar mai apoi categoric nu a mai răspuns la cel puțin 10 apeluri. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre costurile acestui spot de la alți fruntași ai PPDA, Vasile Năstase și Alexandru Slusari, însă nici aceștia nu au binevoit să răspundă la apelurile insistente ale reporterilor Today.MD. Nici de la Chiril Moțpan, un alt lider PPDA, nu am putut afla un răspuns la întrebarea noastră. Ultimul cel puțin ne-a răspuns la telefon și ne-a comunicat că nu cunoaște asemenea informație, dar a promis că se documentează. Totuși, la un apel telefonic repetat, peste câteva ore, am primit același răspuns.