Descoperire gigantică: Două planete „potenţial locuibile”, găsite în apropierea Terrei

15:16

Comisia Europeană (CE) a anunţat că 15 state sunt afectate de extinderea scandalului care implică ouă contaminate cu substanţa toxică denumită fipronil, transmit Reuters şi DPA.