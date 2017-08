Cum alegi cele mai sigure locuri în mijloacele de transport, pentru a fi protejat în caz de accident

14:46

Cetăţenii Republicii Moldova care au nevoie să zboare în direcţii mai puţin obişnuite pentru piaţa locală a transportului aero de pasgeri, ar putea apela la aeroportul din Iaşi unde, compania lowcost WizzAir a anunţat şase noi destinaţii directe de zbor. Noile rute vor fi deschise în prima parte a anului viitor. Astfel, călătorii vor putea să opteze pentru curse directe către Malmo (Suedia), Billund (Danemarca), Dortmund (Germania), Eindhoven (Olanda), Paris (Franţa) şi Salonic (Grecia).