iPhone 8 va dispune de o funcţie cu totul nouă pentru telefoanele produse de Apple

14:16

Roman Abramovich şi soţia sa nu se pot decide cum să amenajeze insula pe care o deţin în centrul oraşului Sankt Petersburg. Cei doi au anunţat la finele anului trecut că se despart, iar unul dintre punctele asupra căruia nu au reuşit să se decidă pare a fi insula de 360 de milioane de lire sterline. The post Ce probleme au bogații: Roman Abramovich și soția sa nu se pot decide cum să amenajeze insula pe care au cumpărat-o appeared first on Independent.