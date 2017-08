Țara care a devenit dependentă de Rusia pentru finanţare și oferă în schimb active de stat şi petrol

12:56

Consilierul orăşenesc din Sângera, municipiul Chişinău, Ion Duca, din partea „Partidul Nostru", se arată profund indignat de implicarea de către unele instituţii mass-media a numelui său în cazul decesului primarului localităţii, Mihai Lari, şi respinge orice insinuări sau acuzaţii care îi sunt aduse. Potrivit lui, vehicularea numelui său în legătură cu o presupusă determinare la suicid l-au afectat atât pe el personal, cât şi pe membrii familiei sale, soţia şi copilul său minor.