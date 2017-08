Prognoza meteo pentru următoarele zile

19:11

Toți doritorii de a petrece mijlocul săptămânii într-o atmosferă mustoasă și de a întâmpina weekend-ul pe ritmuri balcanice sunt așteptați cu multe surprize vinicole și activități pentru toate vârstele și gusturile! Vizitatorii vor fi întâmpinați cu un pahar de vin tânăr la porțile festivalului, iar de acolo va începe adevărata sărbătoare, care va include diverse zone potrivite pentru cei mari și mici. În cadrul evenimentului, oaspeții vor deveni martorii unui alai cu adevărat domnesc, din care vor face parte domniţe și flăcăi în port popular. Ei vor însoţi cele trei regine ale festivalului: Feteasca Albă, Feteasca Neagră și Feteasca Regală, iar toţi împreună vor servi oaspeţii cu must delicios și vor invita să cânte și să danseze împreună cu ei, dar și să participate la concursuri distractive. În premieră, școlile vinului, care au devenit deja o tradiție frumoasă a evenimentelor marca Cricova, vor fi organizate în mijlocul podgoriilor. Cei mai de vază somelieri din ţară vor întâmpina oaspeții cu vinuri alese și cu lecții captivante despre arta servirii a licorii bahice. Concursuri tematice, ateliere de creație, jocuri vinicole și posibilitatea de a zdrobi strugurii la viteză și încă multe altele vă așteaptă la cel mai mustos festival al toamnei. Pentru copii va fi amenajată o zonă specială, unde educatorii noștri vor avea grijă să le ocupe timpul interesant și util. Pe lângă amintiri extraordinare pentru un an întreg, vizitatorii vor putea pleca de la festival cu multe cadouri pentru cei dragi, profitând din plin de târgul de artizanat de la cei mai buni meșteri populari din Moldova. Iar când soarele se va ascunde după renumitele podgorii Cricova, festivalul Must Fest va culmina cu un concert grandios a legendarului Goran Bregović și Wedding and Funeral Orchestra. Atenție: Preț promoțional în perioada 11-13 august - 300 lei Preț până la 5 septembrie: 350 lei Preț din 5 septembrie: 400 lei Biletele pot fi procurate pe iticket și mticket și la recepția beciurilor Cricova și la magazinul de firmă Cricova (Chișinău, str. Sciusev 96) *Copiii cu vârsta de până la 12 ani, însoțiți de părinți, pot intra gratuit la eveniment.