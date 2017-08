Extrădare mai simplă a cetățenilor

16:36

Noul sezon de vânătoare începe curând Noul sezon de vânătoare pentru anii 2017-2018 în Moldova va incepe pe 19 august. O decizie în acest sens a fost aprobată de Guvern. Un an mai devreme, sezonul de vânătoare a inceput pe 27 august. Potrivit hotărârii de Guvern in noul sezon, din 19 august curent și pana pe 26 februarie 2018 va fi permisă vanatoarea la vulpi și șacali, in perioada 19 august – 15 octombrie curent – la porumbei și prepelițe. În perioada 14 octombrie – 31 decembrie va fi permisă vanatoarea la mistreți, iar din 26 noiembrie pana pe 31 decembrie curent – la iepuri, in perioada 23 septembrie – 31 decembrie – la gâște și rațe, iar din 1 octombrie 2017 – 14 ianuarie 2018 – la fazani. Vulpile și șacalii pot fi vânați fără limită. În același timp, cota de vanatoare pentru iepuri este de 19 mii, fazani – 22 mii, porumbei – 20 mii, prepelițe – 25 mii, gâște – 2,7 mii, rațe – 20 mii, mistreți – 420. În același timp, este interzis vanatul pentru 10 tipuri de animale și păsări, inclusiv cerb, căprioară, bursuc, etc. Sursă: infomarket.md Record Noul sezon de vânătoare începe curând apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.