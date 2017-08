Allegri a vorbit pentru prima dată despre plecarea lui Bonucci: ”Urma să fie căpitanul lui Juve”

09:36

Statele Unite confirmă avertismentele oamenilor de ştiinţă: 2016 a fost cel mai cald an, din istorie. E al treilea an consecutiv, în care se stabileşte un astfel de record. E concluzia unui nou raport, despre starea climei, publicat de o instituţie guvernamentală americană. Anul trecut, s-au înregistrat şi alte recorduri îngrijorătoare. Emisiile de gazed cu […]