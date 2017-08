Centru de informare Erasmus, deschis în R. Moldova

Centru de informare Erasmus, deschis în R. Moldova La Chișinău a fost lansată astăzi activitatea Erasmus+ Youth Info Centru. Instituția va oferi tinerilor informații despre programul Erasmus, dar și despre granturile pe care le pot accesa prin acest program, informează MOLDPRES. Evenimentul de lansare a fost organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, care va gestiona centrul, în cooperare cu Centrul de resurse pentru Europa de Est şi Caucaz SALTO (SALTO EECA). Vitalie Cîrhană, directorul Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, a specificat în cadrul evenimentului de lansare că Erasmus+ Youth Info Centru în Moldova are drept scop informarea tinerilor, precum şi susţinerea organizaţiilor în implementarea calitativă a proiectelor Erasmus+: Youth in Action. Conform sursei citate, obiectivele Erasmus+ Youth Info Centru vizează consolidarea colaborării dintre organizaţiile din Republica Moldova, care activează deja în cadrul programului Erasmus+: Youth in Action şi implicarea noilor organizaţii interesate, consolidarea capacităţilor organizaţiilor de tineret în calitate de parteneri ai proiectelor Erasmus+. Beneficiari ai centrului pot fi organizaţiile de tineret, tinerii dar și persoanele implicate în promovarea politicilor de tineret. “Oportunitățile oferite de program vor fi prezentate tinerilor în cadrul festivalului tineretului, iar din toamnă acțiuni de promovare vor avea loc și în zonele rurale”, a spus Cîrhană. Sursă: eurotv.md Record Centru de informare Erasmus, deschis în R. Moldova apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

