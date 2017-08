O nouă serie despre asasinarea lui Gianni Versace va începe: În ea va juca şi celebrul cântăreţ Ricky Martin

11:56

Un fost consilier guvernamental care și-a exprimat intenția de a pune bazele unei noi formațiuni politice pentru a bloca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a declarat vineri că doi importanți membri ai guvernului condus de Theresa May sunt de acord cu planurile sale, relatează Reuters.