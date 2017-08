Datoria publică a Republicii Moldova: Fiecărui moldovean îi revine 16 713 lei// INFOGRAFIC

13:06

BNM va emite monede cu valoarea de 1 leu și 2 lei. La concursul pentru designul celor două monede au participat 33 de participanți, care au prezentat peste 80 de concepții, a anunţat astăzi la o conferinţă de presă Ion Sturzu, viceguvernatorul BNM. Potrivit lui, conceptele propuse pentru cele două monede au vizat personalități, monumente […]