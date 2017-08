DECLARAȚIE // Pentru extinderea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău, este nevoie de susținerea PUTERNICĂ a acestui obiectiv de către guvernarea din R. Moldova

11:40

Un nou record la DNA. Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, şi fostul viceprimar al oraşului, Claudiu Sergiu Maior, au fost puşi sub urmărire penală şi plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, sub acuzaţia de uzurpare a funcţiei cu obţinere de foloase necuvenite, în formă continuată, pentru 9.198 de acte materiale. Procurorii anticorupţie reţin că primarul din Târgu Mure...