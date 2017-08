Ajutor pentru prevenirea tuberculozei și HIV

17:36

Procuratura Chișinău are un nou șef Ștefan Șaptefraț este noul șef al Procuraturii Chișinău. Acesta a obținut cel mai mare punctaj în urma evaluării efectuate de Consiliul Superior al Procurorilor. În prezent, acesta deține funcția de șef adjunct al Procuraturii Anticorupție. Pentru funcția de Procuror al Chișinăului au candidat trei persoane:Ștefan Șaptefraț – învingătorul; Marcel Cimbir – actualul șef al oficiului Botanica în cadrul Procuraturii Chișinău: și Vitalie Sibov, șef al Secției exercitare și conducere a urmării penale în Procuratura Chișinău. Ziarul de Gardă a dezvăluit că Şaptefraţ ar fi unul dintre cei mai prosperi acuzatori de stat, locuind, împreună cu soţia sa, într-o casă din com. Tohatin. În 2015, Şaptefraţ scria în declaraţia de avere că a vândut un teren în Chişinău unei companii de contrucţii cu 19,5 milioane de lei. Procurorul declara şi datorii de aproximativ 11 milioane de lei, bani contractaţi în 2011-2012 fără termen şi fără dobândă. În declaraţia de avere pentru 2015, Ştefan Şaptefraţ nu a inclus două firme la care soţia sa era fondatoare și, respectiv, administratoare. În ultimii ani, acesta a plecat şi a revenit în organele Procuraturii de cel puţin două ori. Sursă: tv8.md