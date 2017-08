Furau biciclete din scările blocurilor de locuit și le vindeau cu prețuri simbolice: Ce riscă mai mulți tineri din Chișinău

05:16

Luna a avut un câmp magnetic timp de cel puțin 2 miliarde de ani, de două ori mai mult decât se credea până acum, conform analizei unei roci selenare aduse de astronauții din echipajul misiunii Apollo 15, în 1971, informează newscientist.com, într-un articol preluat de Agerpres. The post Descoperire uimitoare după analiza unei roci aduse de pe Lună appeared first on Independent.