GENERALI vinde operatiunile din Panama pentru 172 milioane dolari

Brokerii de asigurare din Romania, si nu numai, privesc cu ingrijorare spre 2018, an care va aduce doua schimbari cruciale in piata: introducerea IDD (Directiva Europeana privind Distributia in Asigurari), in februarie 2018, si GDPR (Regulamentul General pentru Protectia Datelor Personale), in mai 2018. Conformarea la cele doua reglementari europene presupune costuri anuale semnificative pentru piata din Romania.