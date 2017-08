Candu s-a mutat mai aproape de naş: „Apartamentul l-am luat în folosință gratuită de la familia Plahotniuc”

17:26

Din ce în ce mai multe camere video sunt în jurul nostru, iar lucrurile sunt pe cale să ia amploare în următorii ani. Avem deja smartphone-uri cu două camere principale, alături de una pentru selfie-uri, dar vorbim deja și de telefoane cu sisteme de camere triple. În viitor, ne putem aștepta și la mai mult de atât, pentru funcții de video 3D, video la 360 de grade, realitate augmentată și nu numai. Dincolo de aceste predicții, există deja o previziune cu privire la câți "ochi" vor fi ațintiți asupra noastră.