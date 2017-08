Verificări inopinate pe şantierele de construcţii din Capitală

18:56

Furnizorul de energie electrică „GasNaturalFenosa" a emis un comunicat astăzi prin care anunță că o femeie a murit după ce s-a electrocutat. Cazul a avut loc în satul Ciucur Mingir din raionul Cimişlia pe 25 iulie, după ploia puternică însoţită de vânt în rafale. „Pe o porţiune a unei linii electrice aeriene (LEA) de 0,4 kV, crengile unui nuc plantat de un sătean în ograda sa nemijlocit sub LEA, fiind agitate de vântul puternic au provocat prin contact direct atingerea conductoarelor aflate sub tensiune, în urma căreia s-au produs scurtcircuite în mai multe locuri. În rezultat, unul dintre cele două conductoare fazice scurtcircuitate, s-a topit şi a căzut la pământ, iar cel de-al doilea a fost deteriorat semnificativ şi atârna pe un singur fir, ambele rămânând sub tensiune. Conform relatărilor unor martori, victima, o femeie necăsătorită de aproximativ 55 de ani, aflată în stare de ebrietate, a fost văzută în seara zilei de 25 iulie, la aproximativ 22.00, deplasându-se pe drum, în apropierea locului rupturii conductorului. A doua zi dimineaţă ea a fost găsită de vecini aflându-se la pământ, cu un conductor electric pe corp", se menționează în comunicat. Potrivit furnizorului, nici pe 25 şi nici pe 26 iulie, până la accident, consumatorii din Ciucur Mingir, conectaţi la linia electrică menționată, nu au anunțat despre absenţa tensiunii sau rupturii de conductor. „Cauza principală, care a condus la producerea acestui accident constă în încălcarea zonei de protecţie a reţelelor electrice prin plantarea unui nuc nemijlocit sub liniile electrice aeriene (LEA), crengile căruia au provocat, urmare a intemperiei manifestate prin vânt puternic şi ploaie torenţială, deteriorarea conductorilor şi căderea unuia la pământ. De asemenea, apropierea persoanei la o distanţă inadmisibilă de conductorul rupt, aflat sub tensiune", se mai spune în comunicatul „RedUnionFenosa".