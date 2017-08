Pink va lansa, în curând, un nou album

Veste bună pentru fanii interpretei americane Pink. Artista a anunţat că pregăteşte un nou album, care va fi lansat în timpul apropiat. Producţia a fost intitulată "Beautiful Trauma", iar prima piesă care a fost inclusă este "What About Us", lansată acum două zile."Beautiful Trauma" va fi al şapt...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Prime