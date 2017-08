Autorităţile germane verifică dacă Ford utilizează sisteme de manipulare a emisiilor

16:06

Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat astăzi învingătorii concursurilor pentru ocuparea a 33 funcţii vacante de procurori – şefi şi adjuncţi ai acestora atât în cadrul unelor subdiviziuni ale Procuraturii Generale, a Procuraturii Anticorupţie, Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, dar şi în cadrul unor procuraturi teritoriale. Astfel, Ştefan Şaptefraţi a devenit oficial procuror al municipiului Chişinău, în timp ce Vitalie Busuioc a fost confirmat în funcţia de adjunct al procurorului PCCOCS, şef al căreia a fost numit Nicolae Chitoroagă.