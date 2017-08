(FOTO) Cum arată acum, la 16 ani, „cea mai frumoasă fată din lume“

15:26

Locuitorii insulei Guam din largul Pacificului vor avea la dispoziţie 14 minute în cazul în care Coreea de Nord va lansa un atac împotriva acestui teritoriu american de o importanță strategică pentru Statele Unite ale Americii. Potrivit unor calcule, anume de atât timp vor avea nevoie rachetele nord-coreene pentru a ajunge până la teritoriul lor.