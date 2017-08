E stilată și a rămas în relații prietenești cu tatăl fiului ei. Cum arată ex-soția interpretului Potap

17:36

„Am fost corpolentă dintotdeauna. La 16 ani, plimbându-ne cu fetele, am decis să testăm un cântar de pe stradă și atunci am descoperit că atinsesem 72 de kilograme. Asta în timp ce prietenele mele cântăreau 45-50 de kg. Din acest moment au început chinurile asupra mea. Am încercat tot felul de diete. Mâncam doar orez, […]