Boala care omoară un european pe oră: Afecţiunea nu poate fi vindecată, dar poate permite o viață normală

Numărătoarea inversă până la lansarea noii generații Dacia Duster a început, iar la Salonul Auto de la Frankfurt, care-și va deschide porțile pentru jurnaliști în 12 septembrie, SUV-ul produs de marca de la Mioveni se va prezenta pentru prima dată în fața presei și a publicului. Până atunci, inginerii Dacia testează în continuare mașinile-prototip pe șosele, sub camuflaj serios, iar cititorii Automarket au astfel șansa de a le întâlni în "sălbăticie". Fotografiile și clipurile care ajung pe adresa redacției pot deveni astfel subiect de știre.