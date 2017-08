Recomanări #diez. Evenimente la care să mergi într-o zi de vineri caniculară de vară

16:26

Aproape 2000 de imagini care surprind partea nevăzută a Moldovei au fost realizate de cei 12 fotografi străini și locali. Ei au străbătut țara noastră în lung și în lat timp de șase zile în cadrul celei de-a doua ediții a proiectului fotografic „Discover the routes of life”. Participanții au vizitat 16 locuri de interes turistic din Moldova și au parcurs aproximativ 1200 de kilometri. Mia jos, faceți cunoștință cu cei 12 fotografi. Articolul Cine sunt fotografii care au participat la proiectul fotografic „Discover the routes of life 2017” apare prima dată în #diez.