Volkswagen vrea să-și repare imaginea: Va sponsoriza Campionatul European de fotbal

12:26

Unul din faimoasele autobuze roșii supraetajate din Londra a lovit joi dimineața fațada unui butic, în sudul capitalei britanice. Mai multe persoane au fost rănite, între care șoferul autobuzului, a anunțat poliția, citată de Reuters și AFP. The post Mai mulți răniți după ce un autobuz supraetajat a lovit o clădire în sudul Londrei appeared first on Independent.