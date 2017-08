Copacii de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi tăiați: Ce spune Primăria Chișinău

10:56

Administratorul filialei Cahul a școlii auto din Comrat a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție cu puțin timp în urmă. Bărbatul este bănuit de trafic de influență. The post 650 de euro pentru eliberarea permisului de conducere: Administratorul unei școli auto a fost reținut în flagrant appeared first on Independent.