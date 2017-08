Deputat în Sfatul Ţării-2: „Metamorfoza luptei protestatarilor cu „morile de vânt”

11:15

Versiunea de bază Tesla Model 3 vine cu o autonomie de până la 320 de kilometri. Model 3 atinge aproape 100 km/h in peste 5, 6 secunde şi are o viteza maximă de 208 km/h. Model 3 vine și cu versiunea superioară, cu o autonomie de până la 500 de kilometri. Această versiune ajunge la 100 km/h în 5.1 secunde și are viteza maximă de 224 km/h.