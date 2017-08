Zborul de 25.000 de euro al lui Juncker

09:16

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a emis un ordin prin care solicită conducerii Universităţii de Stat din Moldova (USM) reexaminarea deciziei privind alocarea unor locuri de studii cu finanţare din bugetul propriu al instituţiei. Prin același ordin s-a dispus constituirea unei comisii de control privind organizarea sesiunii de admitere pentru anul de studii 2017-2018. Potrivit unui comunicat de presă al MECC, citat de IPN, comisia își va începe activitatea odată cu finalizarea etapei a II-a a procesului de admitere.