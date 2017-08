Șeful Biroului vamal Nord, reținut pentru abuz de serviciu. Ce i-a făcut unui agent economic

11:56

Un taximetrist a fost reținut pentru 72 de ore după ce a accidentat un tânăr pe trecerea de pietoni. Victima a fost transportată în stare gravă la spital. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de marți, 8 august, în jurul orei 04:00, la intersecția bulevardului Dacia cu strada Cuza Vodă, potrivit Today.MD. Victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 24 de ani. Acesta a fost transportat la spital în stare gravă, iar acum se află în secția de reanimare. Oamenii legii cercetează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, iar taximetristul riscă ani grei de pușcărie.