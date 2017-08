Vlad Filat merge la CtEDO: „Am fost victima unui proces desfășurat în condiții obscure, de clandestinitate, fiindu-mi interzis dreptul de a comunica cu mass-media”

20:46

Odată cu plecarea lui Neymar de la Barcelona, catalanii au conturile pline, iar acum au banii necesari să întreprindă completări majore în lotul lui Ernesto Valverde. Mundo Deportivo susține că FC Barcelona este pregătită să-i achite clauza de reziliere lui Marco Asensio, de la marea rivală Real Madrid. Asensio, care a semnat în decembrie 2014 pentru 3,5 milioane de euro, și-a reînnoit contractul cu Real până în 2022 și are o clauză de 80 de milioane de euro. The post Barcelona vrea marea speranță a Realului; Costă „doar” 80 de milioane de euro appeared first on Independent.