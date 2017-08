Numărul cinematografelor a scăzut drastic în favoarea teatrelor

08:16

Un băiețel de opt ani se deghizează perfect într-o femeie. ”Mă face foarte fericit” – (VIDEO) Nemis are 8 ani și adoră să se transforme într-o regină tânără, pe care o numește Lactatia. Mama copilului spune că îi place caracterul lui dezinvolt și că se exprimă așa cum îi place, atât timp cât este respectuos și un om bun. „Purtam tutuurile surorii mele încă de pe când aveam 3-4 ani sau poate chiar 2 anișori. Dansam în rochii roz și altele. Deci da, cred că o am pe Lactatia în mine de când m-am născut. Îmi place să dansez, să inventez scenete și îmi place, ba nu, eu ador să mă deghizez. Mă face foarte fericit, acceptat.” Mama povestește că la vârsta de 2 anișori, băiatul ei a venit la ea cu niște cercei și a rugat-o să îl machieze. Au făcut o mică ședință foto, care i s-a părut drăguță. Așadar, da, când o roagă, îl machiază. În momentul în care a văzut un show cu bărbați deghizați în femei, a înțeles că reprezintă chiar o formă de artă și a decis că va face asta toată viața lui. „Îi iubesc pentru că fac ceea ce vor și nu le este frică să o facă. Prietenii mei de la școală spun că Lactatia este foarte curajoasă, e bună la dans, dar și la jocuri video. Știu că există copii care ar vrea să meargă la părinții săi să le spună că vor să fie regine, dar părinții le-ar răspunde că ei nici nu ar trebui să știe ce înseamnă asta. Nu cred că ar trebui să se întâmple, nu cred că cineva ar trebui să îi judece pe alții”, mai povestește Nemis. 8-Year-Old Boy Who Transforms Into a Young Queen This 8-year-old boy loves transforming into drag queen Lactatia—and he won't let other people stop him from doing what makes him feel accepted. (via ELLE Magazine (US)cc: Life Of Lactatia Опубликовано Harper's Bazaar 9 августа 2017 г. Sursă: ea.md Record Un băiețel de opt ani se deghizează perfect într-o femeie. ”Mă face foarte fericit” – (VIDEO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.