Angajații Penitenciarului nr.6-Soroca au parte de un nou complex sportiv

17:56

Fostul ministru al Transporturilor Iurie Chirinciuc, a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis, pentru trafic de influiență și abuz în serviciu. Sentința este cu un an de suspendare, până la intrarea în vigoare a sentinței definitive. Iurie Chirinciuc nu are dreptul să ocupe anumite funcții publice timp de cinci ani.