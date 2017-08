(VIDEO) Aventură incredibilă pentru un tânăr în vacanță la Marea Neagră

15:56

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va însemna pentru această țară cea mai mare calamitate după al Doilea Război Mondial, a declarat miercuri James Chapman, fostul șef de cabinet al ministrului pentru Brexit. Acesta a făcut apel la crearea unei noi forțe politice care să se opună "divorțului" de UE, transmite Reuters. The post Expert: Brexitul, o calamitate pentru Marea Britanie; Cea mai mare după al Doilea Război Mondial appeared first on Independent.