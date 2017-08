(FOTO) Exercițiile militare în Transnistria se intensifică; Transnistrenii, antrenați de ruși

15:56

Popularitatea lui Emmanuel Macron a scăzut în luna iulie până la cel mai mic rating pentru un președinte francez la două luni de la încheierea mandatului său. Potrivit sondajelor, numărul celor care aveau în luna iulie o părere bună despre activitatea lui Macron, ca şef al statului, ajunsese la 54%, de la 64 de procente, în iunie.