Calendar istoric și creștin ortodox - 10 august

19:41

TVR are la faţa locului o echipă imbatabilă: Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român care a ajuns în spaţiul cosmic, Alexandru Mironov, cea mai autorizată voce publicistică a literaturii ştiinţifice şi Cătălin Beldea, „vânătorul de eclipse”, cel care, de 12 ani, aleargă prin toată lumea pentru a surprinde acest fenomen astronomic, se arată în comunicatul TVR. „De la înălţimi cosmice, eclipsele se văd într-un mod unic. Practic, de pe o orbită circumterestră se vede umbra Lunii ca un disc întunecat alergând pe suprafaţa globului terestru. Unii astronauţi au avut această şansă extrem de rară să vadă eclipse de Soare din cosmos”, dezvăluie Dumitru Prunariu. Punctul de maximă vizibilitate a eclipsei – faza de eclipsă totală – va avea loc la ora 20.43, ora României. Eclipsa din 21 august 2017, traversează SUA de la Vest la Est prin 14 state americane, pe o bandă care are o lungime de peste 4.000 km şi o lăţime de circa 100 km. Echipa care va transmite pentru TVR a ales să observe fenomenul de eclipsă din Wyoming, în vecinătatea oraşului Casper, pentru că statistica arată că aici probabilitatea de cer senin este foarte mare. „Pentru a vedea o eclipsă în toată splendoarea ei, e important să nu ai pic de nor şi, dacă se poate, să fii la o altitudine mare, or noi vom fi la 1600 de metri, în Casper, care este în top 5 locuri avizate pentru acest fenomen”, spune Cătălin Beldea. În viziunea lui Alexandru Mironov, „această eclipsă, care se petrece din nou pe teritoriul SUA după 99 de ani, a strârnit deja un imens interes - 20 milioane de oameni, apreciez eu, vor fi de-a lungul şi de-a latul acestei bande care începe la Seattle şi se termină deasupra Floridei. Iar noi promitem o relatare completă şi frumoasă despre o aventură care, dincolo de eclipsă, are şi vizite în laboratoare, universităţi, în locuri deosebite în care elitele Pământului creează paşii spre progres.” Aşa că, pe 21 august, vom putea urmări momente din Marea eclipsă americană, în direct la TVR, având parte de cele mai avizate explicaţii despre toate fazele eclipsei, de cele mai interesante informaţii de specialitate, dar şi de poveşti inedite. Vom afla cum se vede eclipsa din spaţiu, dar şi cum s-au pregătit americanii pentru acest eveniment sau care sunt cele mai recente descoperiri legate de spaţiul cosmic.