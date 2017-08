Anatolie Falca, numit director adjunct la Departamentul Instituţiilor Penitenciare

10:26

Lucrările de amenajare a sensului giratoriu provizoriu au avut loc la intersecția străzilor Grenoble – Cotiujeni. Inspectoratul Național de Patrulare reamintește că, la 21 iunie curent, în urma analizei efectuate de către angajații Inspectoratului Național de Patrulare și Administrația publică locală s-a stabilit de a fi amenajate 6 intersecții în capitală, în scop de a fluidiza traficul rutier și pentru a asigura securitatea participanților la traffic în scopul asigurării unui climat de siguranță și deplasarea fără impedimente în traficul rutier. Intersecțiile propuse: Ismail – Varnița, Gagarin-Fântânilor, Gagarin – Muncești, Grenoble – Cotiujeni și Tudor Vladimirescu – Bogdan Voievod.