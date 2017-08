Doi saci cu boabe de piper, transportați ilegal cu trenul ”Moscova-Chișinău”

16:26

Un locuitor al orăşelului Codru, în vârstă de 58 ani, a fost reţinut în flagrant delict de către poliţiştii sectorului Centru din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, în timp ce vâna hulubi sălbatici într-o fâşie forestieră. La faţa locului poliţiştii au depistat patru păsări vânate, o armă cu ţeava lisă păstrată ilegal, cartuşe, precum şi un câine de vânătoare. În contextul celor depistate a fost solicitată grupa operativă, pentru documentarea circumstanţelor şi ridicarea probelor depistate. În urma cercetărilor desfăşurate, poliţiştii au constatat că, bărbatul nu este pentru prima data în acest loc şi cu acest scop, întrucât a fost găsit ascunzişul special amenajat, unde se camufla braconierul pentru a vâna specia respectivă de hulubi. Toate probele depistate, în special cartuşele împuşcate şi cele cu încărcătură, arma de model IJ au fost sigilate şi expediate Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, pentru efectuarea expertizei specializate. Cazul este investigat prin prisma art. 274 "Începerea urmăririi penale" Codul Procedură Penală. Conform legislaţiei contravenţionale, braconierul riscă să fie sancţionat pentru Încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic şi Încălcarea modului de comercializare şi/sau de înstrăinare a armelor individuale şi a muniţiilor aferente, cu aplicarea amenzilor în mărime de la 1 500 lei până la 4 500 lei. Poliția menţionează că, individul nu este membru al Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor a RM, iar vânatul este strict interzis în această perioadă.