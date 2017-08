Barcelona vrea marea speranță a Realului; Costă „doar” 80 de milioane de euro

15:16

Poliţistul-violator de la Orhei a fost sancţionat disciplinar, fiind concediat din sistemul Afacerilor Interne. Despre aceasta informează şeful Inspectoratului General de Poliţie, Alexandru Pînzari, prin intermediul paginii sale de Facebook, fapt ce a nemulţumit mai mulţi intenauţi. Aceştia susţin că poliţistul nu trebuia doar concediat, ci şi cercetat penal pentru viol şi complicitate. The post Sancţionat disciplinar cu concediere. Aceasta e sancţiunea IGP pentru poliţistul-violator de la Orhei appeared first on Independent.