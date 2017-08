(video/update) Ultima oră! Iurie Chirinciuc, condamnat la un an și patru luni cu suspendare

13:56

(update 13:51) 19 oameni au decedat în cutremur. Alți mii de oameni, mulți din ei turiști, au fost evacuați dintr-un parc național de lângă epicentrul cutremurului. Cel puțin 247 sunt răniți, 40 dintre ei grav, transmite guvernnul local, citat de AFP.com. China on Wednesday evacuated tens of thousands of people in its mountainous southwest after a strong earthquake killed at least 19 people, rattling a region where memories of a 2008 seismic disaster remain fresh. China decretează cel mai înalt nivel de alertă în urma cutremurului de 7 grade. Un cutremur s-a înregistrat marți seară în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, potrivit China Earthquake Networks Center (CENC), citat de Xinhua. Conform institutului geologic american USGS, seismul a măsurat 6,5 grade, scrie agerpres.ro