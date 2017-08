Fostul ministru Iurie Chirinciuc a fost condamnat

10:46

Guvernul Republicii Moldova a expediat, prin intermediul Biroului relații cu diaspora, 500 de abecedare „Albinuța", semnate de Grigore Vieru, copiilor născuţi peste hotarele ţării. Cărţile destinate copiilor de vârstă preșcolară sunt distribuite prin intermediul misiunilor diplomatice, care perfectează actele de cetățenie a Republicii Moldova. În acest mod, autorităţile moldoveneşti încurajează copiii din diasporă să învețe […]