Fostul soț al Elenei Băsescu se iubește cu un fotomodel din România. Despre cine e vorba

17:56

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 3 – 8 august 2017 și a fost organizat cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) și Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM). Turul „Discover the routes of life” are drept scopuri […]