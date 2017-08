Funcţionarii publici debutanţi din cadrul Cancelariei de Stat au depus jurămîntul de credinţă

17:06

Potrivit lui Ion Sturzu, a fost lansată procedura de aprobare a parametrilor tehnici ai viitoarelor monede. Concomitent, este pregătit setul de documente pentru desfășurarea licitației în vederea identificării designerului, ca mai apoi să fie selectat producătorul monedelor de 1 și 2 lei. Designerul se va inspira din schițele selectate ca fiind cele mai reușite și va face în așa fel încât pe monede să se regăsească elemente din toate acestea. „Dacă trecem la monede, dispare necesitatea producerii bancnotelor de un leu. Prețul de cost al unei monede este net superior unei bancnote de un leu. Am consultat societatea, am consultat oamenii de afaceri, am consultat analiștii, toți au salutat intenția de a înlocui bancnotele cu monedele şi de a introduce o moneda nouă”, a mai spus Ion Sturzu. Printre ideile venite de la cetățeni sunt nume de personalități, monumente istorice, tradiții populare, fauna Republicii Moldova, cultură, artă etc.