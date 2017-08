Londra testează iluzii optice pentru a determina maşinile să reducă viteza

14:06

Gruparea Paris Saint-Germain oferă 155 de milioane de euro pentru achiziţionarea atacantului Kylian Mbappe, însă AS Monaco nu vrea să întărească o rivală directă în lupta pentru titlu în Franţa, scrie Le Figaro.