Deşi speră să nu le utilizeze niciodtă, Donald Trump a cerut renovarea şi modernizarea arsenalului nuclear al SUA

Procuratura s-a autosesizat în baza materialelor apărute recent în presă, potrivit cărora, administraţia publică locală a alocat 2,2 milioane de lei pentru reparaţia grădiniţei nr.50 din sectorul Râcani al capitalei, în vederea creării condiţiilor unei şcoli pentru copiii cu dizabilităţi, iar o organizaţie neguvernamentală, amplasată în incinta respectivei grădiniţe, refuză să elibereze sediul primit în locaţiune în baza unui contract încheiat cu Primăria încă în anul 2001.