(video) „E drept că voi mâncați după noi?” Cum e să fii barmen sau chelner în Moldova

Vara se încheie cu întâlniri la filme sub stele. În perioada 24 august - 09 septembrie 2017, în fiecare seară de joi, vineri şi sâmbătă, începând cu ora 20:30, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei vă invită la cea de-a patra ediţie a Nopţii filmelor sub stele, eveniment organizat în colaborare cu Asociaţia de Binefacere şi Promovare a Culturii Civice.