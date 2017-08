Hackeri reţinuţi după ce au spart site-urile mai multor instituţii publice

16:56

PERSEIDELE 2017. Ca de obicei, în luna august își face apariția curentul de meteori Perseide. Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacantelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul […]