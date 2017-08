Dosarul parcărilor cu plată: Astăzi se va decide soarta fostului ministru al Transporturilor, Chirinciuc

13:06

Până în prezent însă, şase deputaţi socialişti continuă să se bucure de calitatea de cetăţean european, având o poziţie anti-europeană. Aleşii poporului care deţin dublă cetăţenie sunt: Alla Dolinţă, Corneliu Furculiţa, Anatolie Labuneţ, Radu Mudreac, Ghenadi Mitriuc şi Adrian Lebedinschi. Deputata Alla Dolinţă a venit din business în Legislativ. Limba sa maternă este rusa, iar potrivit informaţiilor biografice de pe site-ul Parlamentului, are cunoştinţe elementare de limbă română şi de limbă engleză, notează moldovacurata.md. Şi deputatul socialist Adrian Lebedinschi are cetăţenie română, obţinută în anul 2006. Europeanul Lebedinschi a înregistrat în acest an un proiect de lege potrivit căruia drapelul Comunităţii Statelor Independente (CSI) să fie arborat alături de cel al Moldovei şi UE pe instituţiile şi la evenimentele oficiale.