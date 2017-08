Activişti civici cer interzicerea slujbelor religioase la careurile școlare

19:26

Compania Draexlmaier Group planifică să deschidă în această toamnă o nouă uzină pe teritoriul Zonei economice libere Bălți. Potrivit agenției InfoMarket, lucrările de construcție a noii uzine au început în februarie. Investițiile sunt de circa 35 milioane de euro. Vor fi create 2,5 mii locuri de muncă noi, iar pese 6,2 mii locuri de muncă