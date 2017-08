O actriță a învins cancerul — (FOTO)

10:46

Viața fără carne: "Organismul devine mai rezistent, dispar bolile și erupțiile de pe față" Irina Ghileva este specialistă în programe detox, organizează ateliere de gătit după rețete vegane și vegetariene. Clienta ei fidelă este chiar mama, deseori întrebată cum îi reușește să se mențină într-o formă atât de bună. Calea Irinei spre viața fără carne, completată cu programe de curățire a corpului și sport, nu a fost tocmai netedă. Primele gânduri despre nocivitatea alimentației haotice au apărut pe când avea 15 ani. Irina, de ce este mai calitativă viața fără carne? „E mult mai ușor să trăiești fără ea, fizic și emoțional. Organismul devine mai rezistent, dispar bolile legate de stomac și erupțiile pe față. Anume după ce m-am lăsat de carne am început să practic sportul." Detoxul este o modă sau o necesitate? „Este o modă și o necesitate. Cel care spune că e doar o tendință în alimentație, face rău. E important să abordezi detoxifierea conștient și să ai o motivație corectă. Iată trei reguli la care țin enorm atunci când vorbesc despre detoxifiere: nu trebuie începută niciodată fără pregătire, nu trebuie desfășurată niciodată fără ghidaj atunci când se face pentru prima oară, este important să ieși corect din programul de detox sau mai bine nu îl începeați deloc." Irina, când ai înțeles că alimentația ta este greșită și ți-ai dorit o schimbare radicală în meniu? „Primele gânduri au apărut încă în familie, când fratele meu a fost diagnosticat cu pancreatită. Eu aveam 15 ani atunci. În casa noastră se considera alimentație corectă meniul care includea pârjoale și legume pregătite la aburi, iaurturile activia, covrigeii, merele coapte. Acasă mâncam asta, iar la școală mă îndopam cu covrigi. În cele din urmă, m-am pomenit cu gastrită și kilograme în plus. Mai bine de cinci ani, eu nu mănânc carne, iar de doi ani – nici pește. Cu produsele lactate lucrurile stau un pic altfel. Se face un an de când am învățat să gătesc fără ele. Le consum doar în ospeție și cafenele, ceea ce se întâmplă foarte rar. După asta trec printr-un program de detoxifiere."