Mai mulţi militari au fost loviţi de un vehicul la Paris

La eveniment a fost prezent viceministrul Afacerilor Interne, Oleg Babin, viceministrul Culturii, Gheorghe Postică, rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, Simion Carp, directorul Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Eugen Sava, dar și alți invitați. Acţiunea a fost organizată ca urmare a descoperirii făcute în perioada anului 2015, în timpul reparaţiei sediului MAI. Atunci a fost descoperită o placă de parchet, pe partea interioară a căreia era scris următorul mesaj: „1949, 28 iulie. Eu, Popa Nichifor, ce am fost judecat pentru politică pe 10 ani şi am pus aici parchetul”. Deşi la nivel oficial era impusă grafia chirilică, acest mesaj este scris cu grafie latină, fiind ascuns sub parchet pentru a nu fi depistat la acel moment.